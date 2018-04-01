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Эрдоган сообщил о ликвидации более 3,8 тыс. террористов в Сирии

Международная панорама
1 апреля, 16:07 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 1, апреля. /ТАСС

Президент Турции заявил, что операция в Африне "беспокоит Францию", но страна продолжит продолжит идти "по данному пути"

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АНКАРА, 1 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции нейтрализовали более 3,8 тыс. террористов в ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском регионе Африн. Об этом сообщил в воскресенье в Адане турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления, трансляцию которого вел телеканал A Haber.

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"На текущий момент в Африне ликвидировано 3844 террориста. Некоторых это беспокоит. Это беспокоит Францию, но мы продолжим идти по данному пути", - сказал он.

По словам Эрдогана, сейчас операция "Оливковая ветвь" продолжается и "проводится близ населенного пункта Телль-Рифат и в других близлежащих районах".

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (входят в коалицию "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других сирийских областей. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб турецких ВС сообщил, что город Африн взят под контроль, а 24 марта военное ведомство заявило о взятии под контроль всего региона Африн на северо-западе Сирии.

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Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
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