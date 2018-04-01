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NYT: Талибы используют в бою спецсредства США, захваченные у армии Афганистана

Международная панорама
1 апреля, 23:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, апреля. /ТАСС

Газета отмечает, что таким образом с 2014 по 2017 год количество ночных атак талибов с использованием приборов ночного видения возросло вдвое

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НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны США изучает целесообразность снятия ограничений на оснащение сил безопасности и армии Афганистана такими спецсредствами, как приборы ночного видения и инфракрасные лазерные дальномеры, чтобы уравновесить их шансы в бою с отрядами талибов. Как сообщила в воскресенье американская газета The New York Times со ссылкой на собственные источники, движение "Талибан" ( запрещено в РФ) активно экипирует своих боевиков спецсредствами американского производства, похищенными у афганского спецназа или купленного на черном рынке.

В результате с 2014 по 2017 год количество ночных атак талибов возросло вдвое, а число потерь афганских сил безопасности и военнослужащих - убитыми и ранеными - утроилось.

Ранее Пентагон предоставлял спецсредства правительственным силам Афганистана в ограниченном количестве. Это было обусловлено тем, что приборов, дающих преимущество в бою в ночное время суток, сдавалось обратно американцам гораздо меньше, чем выдавалось. Объяснения о потере дорогостоящей аппаратуры в бою на поверку оказывались ложными. Кроме того, афганцы из-за недостаточно умелого обращения не использовали весь спектр возможностей спецсредств, поясняет издание.

В итоге американцы стали выдавать устаревшие приборы ночного видения и только сотрудникам военного или полицейского спецназа Афганистана. Этим воспользовались талибы, которые, наоборот, экипировались спецсредствами и активизировали ночные вылазки.

Сейчас в Афганистане дислоцированы примерно 15 тыс. американских солдат. США воюют там с октября 2001 года, что уже обошлось им, по оценкам Пентагона, в $680 млрд. За это время в Афганистане погибли 2,35 тыс. американских военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения.

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