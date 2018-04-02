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Сербия предложила РФ и США провести встречу Путина и Трампа в Белграде

Международная панорама
2 апреля, 14:15 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 2, апреля. /ТАСС

Глава МИД Сербии Ивица Дачич отметил, что недавно в Сербии были организованы конфиденциальные мирные переговоры "для решения проблем одной страны на удивление мировым силам"

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Глава МИД Сербии Ивица Дачич

Глава МИД Сербии Ивица Дачич

© Александр Щербак/ТАСС

БЕЛГРАД, 2 апреля. /ТАСС/. Белград предложил Вашингтону и Москве провести планируемую встречу лидеров США и России в Сербии. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала Pink TV первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"Что касается возможной встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Сербии, то это зависит от дипломатического момента. Я предложил и одной, и второй стороне, что, возможно, лучшим местом для этого была бы Сербия. Мы передали это и одной, и другой стороне, они решат, будет ли это так, и дойдет ли до этой встречи вообще. Многие страны пользуются позицией Сербии и ее территорией для проведения диалога", - заявил Дачич.

Глава МИД также отметил, что недавно в Сербии были организованы конфиденциальные мирные переговоры "для решения проблем одной страны на удивление мировым силам". Дачич отказался говорить, о какой стране идет речь, отметив, что заинтересованная сторона, если сочтет нужным, сама объявит об этом.

Президенты России и США провели телефонный разговор 20 марта. После этого Трамп заявил журналистам, что он позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. По словам главы администрации США, он предвидит "в не столь отдаленном будущем" встречу с российским лидером для обсуждения "гонки вооружений, ситуации на Украине, в Сирии и Северной Корее".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что по итогам телефонного разговора лидеров РФ и США "президенты договорились поручить министру иностранных дел и госсекретарю наладить контакт для обсуждения времени и места такого возможного саммита".

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с РФ и КНР, а также развитии связей с США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения в Брюсселе, однако предоставляет Белграду возможности стать "дипломатическим мостом" между Западом и Россией. Так, в Белграде 7 октября и 13 ноября прошли встречи спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

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Персоны
Дачич, Ивица Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Сурков, Владислав Юрьевич Путин, Владимир Владимирович
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