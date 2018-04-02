Трамп поздравил президента Египта с переизбранием на второй срок

КАИР, 2 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поздравил в понедельник по телефону президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с переизбранием на второй президентский срок. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии египетского лидера Бассам Рады.

"Президент Трамп искренне поздравил ас-Сиси по случаю победы на президентских выборах и того доверия народа, которым он заручился, согласно окончательным итогам голосования, - отметил спикер. - Он также пожелал прогресса и процветания Египту, заявив о стремлении Соединенных Штатов укреплять стратегические отношения и продолжать консультации и координацию между двумя странами по вопросам, представляющим общий интерес".

Со своей стороны, ас-Сиси "выразил искреннюю благодарность и признательность Трампу", подчеркнув "глубину и отличительность египетско-американских отношений и желание Каира продолжать работу по укреплению стратегического сотрудничества в интересах двух дружественных государств".

Как объявил ранее в понедельник избирком АРЕ, ас-Сиси одержал безоговорочную победу на прошедших в стране 26-28 марта президентских выборах и был переизбран на второй срок, набрав 97,08% действительных голосов". Его единственный соперник - лидер партии "Аль-Гад" Муса Мустафа Муса - заручился поддержкой 2,92% избирателей.