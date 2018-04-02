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Защита Саакашвили обжалует лишение его права въезжать на Украину

Международная панорама
2 апреля, 21:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, апреля. /ТАСС

Адвокаты политика подали иск во Львовский окружной административный суд

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КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Адвокаты лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили оспорят в суде решение Госпогранслужбы Украины о запрете политику въезда на территорию страны. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба партии.

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"С целью защиты прав Михаила Саакашвили адвокаты подали иск во Львовский окружной административный суд о признании противоправным и отмене постановления Мостиского пограничного отряда о запрете въезда Саакашвили на Украину сроком на три года", - говорится в документе, копия которого опубликована на сайте партии.

По мнению защиты Саакашвили, решение запретить въезд противоречит Европейской конвенции по правам человека, а также принято с нарушениями установленных законом правил.

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