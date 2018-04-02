Нетаньяху отложил начало выполнения соглашения о переселении беженцев в страны Запада

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что переносит начало выполнения соглашения с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) по переселению мигрантов из Африки в страны Запада. Глава израильского кабмина мотивировал это тем, что намерен предварительно во вторник утром в сопровождении министра внутренних дел еврейского государства Арье Дери встретиться с представителями жителей южных районов Тель-Авива, где проживают до 15 тыс. мигрантов из Африки.

"Я решил вместе с главой МВД встретиться с представителями жителей [южных районов Тель-Авива] завтра утром, - написал в понедельник премьер на своей странице в сети Facebook. - До момента встречи с этими представителями я приостанавливаю выполнение соглашения".

Ранее в понедельник канцелярия главы израильского кабмина сообщила о достижении с УВКБ соглашения, в соответствии с которым более 16 тыс. 250 находящихся в еврейском государстве африканских беженцев будут переселены в страны Запада. Затем Нетаньяху в ходе телевизионного обращения указал, что в соответствии с "уникальным соглашением [Израиля] с УВКБ 16 тыс. 250 человек будут переселены в такие развитые страны, как Канада, Германия и Италия".