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Нетаньяху отложил начало выполнения соглашения о переселении беженцев в страны Запада

Международная панорама
2 апреля, 23:55 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 2, апреля. /ТАСС

Премьер Израиля мотивировал это тем, что намерен во вторник утром встретиться с представителями жителей южных районов Тель-Авива, где проживают до 15 тыс. мигрантов из Африки

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что переносит начало выполнения соглашения с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) по переселению мигрантов из Африки в страны Запада. Глава израильского кабмина мотивировал это тем, что намерен предварительно во вторник утром в сопровождении министра внутренних дел еврейского государства Арье Дери встретиться с представителями жителей южных районов Тель-Авива, где проживают до 15 тыс. мигрантов из Африки.

"Я решил вместе с главой МВД встретиться с представителями жителей [южных районов Тель-Авива] завтра утром, - написал в понедельник премьер на своей странице в сети Facebook. - До момента встречи с этими представителями я приостанавливаю выполнение соглашения".

Ранее в понедельник канцелярия главы израильского кабмина сообщила о достижении с УВКБ соглашения, в соответствии с которым более 16 тыс. 250 находящихся в еврейском государстве африканских беженцев будут переселены в страны Запада. Затем Нетаньяху в ходе телевизионного обращения указал, что в соответствии с "уникальным соглашением [Израиля] с УВКБ 16 тыс. 250 человек будут переселены в такие развитые страны, как Канада, Германия и Италия".

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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