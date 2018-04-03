На форуме в Женеве страны-доноры объявят суммы взносов на гуманитарные нужды в Йемене

ЖЕНЕВА, 3 апреля. /ТАСС/. Донорская конференция по Йемену пройдет во вторник в Женеве. Выступившие с инициативой ее проведения ООН, Швейцария и Швеция намерены привлечь внимание к тяжелому положению гражданского населения в этой стране вследствие кровопролитного конфликта. Ожидается, что доноры объявят на форуме о взносах на гуманитарные нужды в Йемене в 2018 году.

В январе ООН призвала мировое сообщество предоставить на эти цели $2,96 млрд. Цель нынешней конференции состоит в "изыскании средств в соответствии с этим призывом, однако доноры могут также взять на себя обязательства по гуманитарным действиям, не включенным в данный призыв", пояснило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в пресс-релизе, распространенном в Женеве. Это ведомство напомнило, что "гуманитарная ситуация в Йемене продолжает ухудшаться" вследствие вооруженного конфликта. В помощи сейчас нуждаются 22,2 млн йеменцев, или 75% населения - на 3,4 млн больше, чем в прошлом году.

Конференция запланирована как "мероприятие высокого уровня", указывает УКГВ. Участие в ней примут генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, вице-президент Швейцарии Уэли Маурер и заместитель премьер-министра Швеции Исабелла Лёвин. Российскую делегацию возглавляет постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями Йемена и мятежными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе президента Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.