Король Марокко подтвердил неизменную поддержку делу защиты законных прав палестинцев

РАБАТ, 3 апреля. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI подтвердил неизменную поддержку своей страны делу защиты законных прав палестинского народа. Об этом, как отмечает во вторник газета Le Matin, говорится в послании монарха, направленном президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу.

Король высказал свою позицию в связи с драматическими событиями, которые произошли в минувшую пятницу, когда десятки тысяч палестинцев вышли на приуроченные к отмечаемому Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. По последним данным палестинского министерства здравоохранения, 18 палестинцев были убиты израильскими военными в ходе стычек, ранения получили не менее 1,4 тыс. арабов.

Заверение короля

"В этот скорбный момент я выражаю вам полную и искреннюю солидарность Королевства Марокко, неизменную поддержку делу защиты законных прав палестинского народа, в частности, права на независимость, свободу и создание независимого государства в границах 4 июня 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме", - подчеркнул Мухаммед VI. "В качестве председателя Комитета по Иерусалиму заверяю вас, что продолжу действия в дипломатическом поле и на местности для защиты Иерусалима, сохранения его правового положения, защиты арабо-мусульманской идентичности города и поддержки сопротивления его преданных жителей", - продолжал марокканский король. Мухаммед VI выразил "Аббасу и всему братскому палестинскому народу самые искренние соболезнования и сострадание в связи с потерей невинных жизней".

Ранее в конце минувшей недели министерство иностранных дел и международного сотрудничества Марокко осудило действия израильских силовиков в отношении "безоружных участников мирной манифестации, проводившейся по случаю 42-й годовщины Дня земли. По мнению официального Рабата, "израильские оккупанты прибегли к использованию избыточной силы, продемонстрировав пренебрежение к мирному характеру шествия". "Ситуация в регионе требует стабильности и сдержанности, а не актов насилия или обострения", - подчеркнул МИД Марокко.

Марокканские власти традиционно уделяют повышенное внимание развитию событий в зоне ближневосточного конфликта, в том числе ситуации вокруг судьбы "Города трех религий" - Иерусалима.

Король Мухаммед VI является председателем Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, основным направлением деятельности которого объявлены сохранение духовного и цивилизационного значения города, защита его роли как средоточия и распространителя ценностей толерантности и мира.