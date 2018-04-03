СМИ: денуклеаризация КНДР станет главной темой межкорейского саммита 27 апреля

СЕУЛ, 3 апреля. /ТАСС/. Денуклеаризация, установление прочного мира и улучшение межкорейских отношений будут тремя главными темами на переговорах лидеров Южной Кореи и КНДР, запланированных на 27 апреля. Об этом сообщил агентству Yonhap представитель администрации президента Республики Корея, участвующий в подготовке к саммиту.

По его словам, "Сеул станет добиваться подписания декларации, в которой будут обозначены планы по денуклеаризации, поскольку это основной из трех пунктов повестки, включающей также вопросы установления мира и нормализации двусторонних отношений".

Представитель администрации также прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что США и Южная Корея могут подписать мирный договор с КНДР в сентябре этого года в Нью-Йорке во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Формально стороны до сих пор находятся в состоянии войны. "Пока слишком рано говорить об этом, хотя, несомненно, такая идея витает в воздухе", - отметил он.

Ким Чен Ын с 25 по 28 марта посетил с визитом Китай, совершив свою первую зарубежную поездку в качестве руководителя КНДР. На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином он выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом и предпринять шаги в направлении денуклеаризации, если Вашингтон откажется от враждебной политики в отношении Пхеньяна.

После этого 29 марта представители КНДР и Южной Кореи приняли решение о проведении 27 апреля встречи лидеров двух стран в демилитаризованной зоне на границе Севера и Юга. Кроме того, стороны договорились провести 4 апреля диалог на рабочем уровне, в ходе которого будут обсуждаться связанные с организацией саммита детали протокола и вопросы безопасности.