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МККК: поставки оружия в Йемен должны быть обусловлены соблюдением гуманитарного права

Международная панорама
3 апреля, 9:55 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 3, апреля. /ТАСС

Региональный директор МККК на Ближнем Востоке Роберт Мардини считает, что поставки должны осуществляться при одновременном выдвижении условия о том, что гражданские лица должны быть защищены

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ЖЕНЕВА, 3 апреля. /ТАСС/. Поставки оружия сторонам конфликта в Йемене должны сопровождаться требованием соблюдения гуманитарного права. Об этом заявил во вторник в Женеве региональный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) на Ближнем Востоке Роберт Мардини.

"Государства, поддерживающие стороны в этом конфликте, должны увязать свою поддержку с ясным условием соблюдения законов войны", - отметил он.

"Поставки оружия должны осуществляться при одновременном выдвижении условия о том, что гражданские лица должны быть защищены, а больницы не должны становиться мишенью. Иными словами, не должно быть поддержки без соблюдения международного гуманитарного права", - подчеркнул Мардини.

Заявление регионального директора МККК приурочено к созыву во вторник в Женеве конференции по Йемену, на которой страны-доноры, как ожидается, объявят суммы взносов на оказание в 2018 году помощи пострадавшим мирным жителям. Как подчеркивают в Красном Кресте, для гражданских лиц в Йемене соблюдение гуманитарного права и беспрепятственный доступ к работникам гуманитарных организаций столь же важны, как и материальная помощь со стороны доноров.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями Йемена и мятежными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе президента Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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