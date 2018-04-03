СМИ: ВС Ирака провели трансграничную операцию в Сирии, уничтожив главарей ИГ

ТАСС, 3 апреля. Подразделения спецназа Ирака совместно с разведкой выследили и уничтожили несколько ключевых главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирии. Об этом сообщила во вторник газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на источник в Багдаде.

Как утверждает издание, Дамаск дал разрешение иракским властям на проведение точечных контртеррористических операций с прохождением на 30 км вглубь сирийской территории.

Ранее премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что республика намерена вести борьбу с терроризмом в Сирии.

Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей "халифата". В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов.

В декабре 2017 года аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ в стране. Впоследствии он неоднократно подчеркивал, что борьба с террористами продолжается, а угроза не исчерпана.