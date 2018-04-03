Адвокат Надежды Савченко отказался представлять ее интересы в суде

КИЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Адвокат депутата Надежды Савченко Виктор Чевгуз сложил с себя полномочия ее защитника.

"Я заявил самоотвод", - сообщил он в Facebook, опубликовав соответствующее заявление о самоотводе. В документе говорится, что данные действия адвоката согласованы с подзащитной, а договор об оказании правовой помощи разорван. В комментарии ТАСС Чевгуз пояснил свое решение "взаимной договоренностью с Савченко", при это он отметил, что другие адвокаты депутата, в частности Дмитрий Бугай, продолжат представлять ее интересы.

Верховная рада 22 марта удовлетворила представление генерального прокурора и сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко, дав согласие на ее задержание и арест. На следующий день суд в Киеве постановил арестовать ее до 20 мая без права освобождения под залог. Апелляционный суд Киева 29 марта отклонил жалобу защиты Савченко об отмене решения предыдущей инстанции о ее аресте.

Депутату инкриминируется подготовка госпереворота и терактов на Украине, сама Савченко назвала обвинения в свой адрес ложными и в знак протеста объявила голодовку. Ей грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.