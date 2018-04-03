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ЛНР: Киев вместо обмена пленными с Донбассом пытается навязать "обмен заключенными с РФ"

Международная панорама
3 апреля, 18:25 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 3, апреля. /ТАСС

В политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины заявили, что реализация нового крупного освобождения удерживаемых лиц "сдерживается представителями Киева"

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ЛУГАНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Украинская сторона сдерживает решение вопроса об обмене пленными с провозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и вместо этого пытается навязать гипотетический обмен заключенными между Киевом и Москвой. Об этом во вторник ТАСС заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Родион Мирошник.

Он отметил, что на повестке дня гуманитарной подгруппы, заседание которой должно состояться в среду, 4 апреля, согласование списков военнопленных для второго этапа обмена пленными. Реализация нового крупного освобождения удерживаемых лиц, по его словам, "сдерживается представителями Киева, стремящимися навязать вместо обмена с республиками Донбасса обмен с Российской Федерацией осужденными вообще, которые не имеют отношения к конфликту на юго-востоке Украины".

Он отметил, что "в политической группе ключевой вопрос - это подтверждение особого статуса [Донбасса] и механизма его вступления в силу, за которым должен следовать вопрос амнистии". "Однако проблемой остается позиция Украины, которая отказывается предоставлять письменно официальную позицию Киева по политической составляющей минского процесса, требуя неких поручений от стран "нормандского формата", заседания [представителей участников которого на высшем уровне] не проходили уже более полугода", - указал представитель ЛНР.

Мирошник также сообщил, что экономическая подгруппа контактной группы "планирует обсуждать механизмы упрощения процедуры выдачи пенсий [Украиной жителям Донбасса], снятия экономической блокады [региона]".

Участники подгруппы по безопасности намерены обсудить "причины срыва Киевом "режима тишины" во время объявленного и подтвержденного сторонами "пасхального перемирия", вступившего в силу с 00:00 30 марта.

Очередное заседание контактной группы и четырех ее подгрупп запланировано на среду, 4 апреля, в Минске.

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