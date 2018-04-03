УНТ заслушал пострадавших по делу о военных преступлениях режима Порошенко

ДОНЕЦК, 3 апреля. /ТАСС/. Четырнадцать потерпевших были допрошены во вторник на очередном заседании Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины (УНТ). На нем рассматривался блок обвинений, касающихся применения силовиками пыток, грабежей и разбоя.

"Заслушаны 14 потерпевших и свидетелей. Рассмотрены видео- и фотоматериалы. УНТ выполнил весь объем работы", - заявила судья Любовь Батяшова, слова которой приводит Донецкое агентство новостей.

По ее словам, обвинения выдвинуты против восьми представителей нынешней украинской власти - президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, премьер-министра Владимира Гройсмана, начальника Генерального штаба Виктора Муженко, министра обороны Степана Полторака, председателя Верховной рады Андрея Парубия и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

Им инкриминируются преступления по ч. 5 ст. 27, ст. 187 - "Разбой", ч. 5 ст. 27, ст. 257 - "Бандитизм", ч. 5 ст. 27, ст. 127 - "Пытки", ч. 5 ст. 27, ст. 194 - "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", ч. 5 ст. 27, ст. 433 - "Насилие над населением в районе военных действий", ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ст. 147 - "Захват заложников", ст. 434 - "Плохое обращение с военнопленными", ч. 5 ст. 27, ст. 258 "Террористический акт", ст. 258-5 - "Финансирование терроризма".

Очевидцы свидетельствуют

Украинский народный трибунал на заседании во вторник принял к рассмотрению фотодоказательства зверств, которые совершали против мирного населения Донбасса украинские националистические батальоны. Материалы были предоставлены жителем Луганска Сергеем Копачом, который сам провел в заключении более года, пережил пытки и избиения. По его словам, фото собирались не один день. Некоторых из погибших он знал лично. А преступления, которые зафиксированы на фото, - это, в основном, дело рук "айдаровцев". Копач также отметил, что украинские каратели, чтобы скрыть следы своих преступлений, старались избавиться от тел.

Еще одна жительница Донбасса, Ольга Серлецкая, рассказала, как ее задержал в Мариуполе батальон "Азов". "Подъехали две машины, вышли военные, надели мне мешок на голову и увезли. Меня допрашивали, надевали на голову целлофановый пакет, душили. Затем меня топили два человека: один держал мои руки за спиной, второй окунал в большую емкость с водой. Так продолжалось, пока я не теряла сознание", - рассказала пострадавшая.

Показания против режима Порошенко во вторник также дали Лариса Байталоха (поселок Мироновский, Донецкая область) и Ольга Заскалько (Донецк), побывавшие в плену у силовиков. Обеих женщин жестоко избивали и пытали.

"Мы проживали в поселке Мироновский Донецкой области (вблизи Горловки). Ходили на референдум, муж участвовал в событиях в Горловке. 22 сентября 2015 года к нам пришла украинская армия. Меня держали в каком-то помещении трое суток, - вспоминает Байталоха. - Избивали, прижигали окурками, выясняли, какие задания выполняет муж. После трех дней в подвале СБУ меня привезли в Краматорск. Уже там перевели в изолятор временного содержания и предоставили адвоката".

Большинство потерпевших, давших сегодня показания на заседании трибунала, были освобождены в рамках обменов пленными, которые проводились в соответствии с минскими соглашениями.

Украинский народный трибунал

В середине марта этого года инициативная группа граждан Украины, проживающих в Донецке и Луганске, объявила о создании Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко. Дела и материалы по преступлениям рассматриваются на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права. Все статьи обвинения разделены на ряд блоков: использование вооруженных сил против гражданского населения, пытки, блокада, создание незаконных вооруженные формирований, геноцид и др.

По состоянию на сегодняшний день трибуналом уже рассмотрены обвинения по трем блокам - использование вооруженных сил против гражданского населения, создание незаконных вооруженных формирований, а также пытки, грабежи и разбой.

Следующее заседание УНТ планируется провести 14 апреля. Судьи рассмотрят четвертый блок обвинений - "Пропаганда войны".