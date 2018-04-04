В Минске состоится встреча контактной группы по Украине

МИНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины состоится в среду. Одним из важнейших решений группы в последнее время стало согласование режима прекращения огня с 30 марта по случаю приближающегося праздника Пасхи. Это соглашение приветствовали лидеры" "нормандской четверки".

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Руководители России, Франции, Германии и Украины "подчеркнули важность его строгого соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и проверки со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

Они также призвали стороны конфликта к более активным усилиям по обмену оставшимися задержанными по формуле "всех на всех" с учетом того успеха, который был достигнут в конце прошлого года, когда были освобождены более 300 человек.

Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Петр Порошенко вновь подтвердили свою приверженность осуществлению минских договоренностей и заявили, что в предстоящие месяцы "рассмотрят возможные пути ускорения осуществления договоренностей".

Перемирие

Пасхальное перемирие стало девятнадцатой попыткой сторон прекратить огонь в регионе. С этой инициативой выступили в середине марта главы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Лидер ДНР Александр Захарченко выразил тогда удовлетворение снижением интенсивности огня в зоне конфликта в рамках введенного с 5 марта весеннего перемирия и предложил "в преддверии великого для всех христиан праздника объявить пасхальное перемирие уже со Страстной недели".

Контактная группа поддержала инициативу и согласовала режим прекращения огня с 00:00 мск 30 марта. По словам полпреда РФ на минских переговорах Бориса Грызлова, в этом документе "подтвержден запрет любых наступательных действий и разведывательных операций, ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них". Контактная группа подчеркнула важность соблюдения приказов о прекращении огня и применении дисциплинарных мер к его нарушителям, сообщил полпред РФ.

Однако, как и в случае предыдущих аналогичных договоренностей, полный мир в Донбассе не наступил. По данным ДНР, за первые же сутки действия перемирия украинские Вооруженные силы нарушили его 19 раз, выпустив 194 боеприпаса. 31 марта был открыт огонь по западной окраине ДНР, в направлении населенных пунктов Красногоровка - Старомихайловка. В тот же день об обстреле украинскими военными сообщил представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Вместе с тем наблюдатели отметили существенное снижение интенсивности огня. Как подчеркнул полпред РФ Борис Грызлов, объявляемые перемирия в регионе "вносят весомый вклад в общие усилия по обеспечению безопасности жителей районов конфликтной зоны". "К сожалению, ни одно из них не соблюдалось полностью, однако статистика показывает, что каждое из таких перемирий на протяжении 2017-2018 годов способствовало снижению числа человеческих жертв, помогало сохранить жизни людей", - отметил он.

В этих условиях, считает полпред РФ, "главной задачей для достижения полной тишины на линии разграничения является разведение сил по всей ее протяженности". Однако процесс разведения сил и средств в Донбассе, застрявший на Станице Луганской, сдвинуть с места пока так и не удается. Последняя такая попытка была назначена на 18 марта, но, как заявил представитель народной милиции ЛНР, разведение вновь было сорвано украинской стороной.

Обмен пленными

Комментируя состояние в дел в сфере освобождения пленных, полпред РФ Борис Грызлов сообщил на прошлой неделе ТАСС о том, что участникам группы удалось достичь прогресса в согласовании и верификации списка для обмена. "Мы достигли прогресса в согласовании и верификации списка удерживаемых лиц, понимании и согласовании механизма процедуры обмена. Есть условия и основания для завершения этого процесса. Но, к сожалению, украинская сторона ищет поводы для затягивания, в том числе пересмотра самого принципа обмена", - сказал он.

В свою очередь представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук конкретизировал данные по пленным. По его словам, число установленных пленных составляет в настоящее время 37 человек с украинской стороны и 104-109 - со стороны провозглашенных республик. "Это цифры, которые являются предметом переговорного процесса, не прекращающегося ни на минуту", - сказал он.

Вместе с тем Медведчук признал тот факт, что процесс полного освобождения пленных тормозится Киевом. Представители Донецка и Луганска настаивают на обмене по принципу "всех установленных лиц на всех установленных". И такой обмен, по его словам, - в формате "104-109 и 37" - "мог бы состояться даже сегодня. "Но украинская сторона пока не готова дать свое видение этого вопроса и возможностей такого обмена", поэтому "говорить о конкретных датах сегодня очень сложно", - подчеркнул Медведчук.

"Cказать, что мы нашли общий знаменатель для освобождения людей, я, к сожалению, пока не могу", - отметил лидер "Украинского выбора". В частности, по его словам, предметом сложных переговоров является включение республиками Донбасса в список на обмен пяти "беркутовцев", которых на Украине судят по обвинению в массовом расстреле на "майдане".

На сложности переговоров по пленным жаловалась и представитель ДНР в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова. По ее словам, это связано в первую очередь с отсутствием уполномоченных представителей Киева по гуманитарным вопросам на последних минских встречах.

Свою роль в затягивании процесса могли сыграть и кадровые изменения в Киеве. В середине марта на Украине был назначен новый уполномоченный Верховной рады по правам человека. Людмила Денисова, сменившая Валерию Лутковскую, уже заявила о готовности принять активное участие в подготовке к обмену. "Первое, что нужно сделать - это продолжить тот путь, который офис омбудсмена сейчас проводит относительно освобождения пленных", - пообещала Денисова в кулуарах украинского парламента после своего назначения на должность.

Киев готовится к новой операции в Донбассе

Несмотря на объявление нового перемирия в зоне конфликта в Донбассе и определенное продвижение в переговорах по пленным, наблюдатели с тревогой отмечают, что Киев не оставляет планов возобновить активные военные действия в регионе.

"Все признаки того, что Украина, видимо, готовится к какому-то реваншу, налицо", - считает постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. В числе таких признаков Лукашевич назвал претворение Киевом в жизнь задач в рамках выполнения закона о реинтеграции Донбасса, который подразумевает переформатирование так называемой антитеррористической операции в операцию Объединенных сил. Подготовку к новой операции Киев изначально планировал завершить уже к 1 апреля. Сам президент Украины Петр Порошенко заявлял, что поставил перед командующим "задачу укрепить вооруженные силы настолько, чтобы они были <...> способны освободить оккупированные территории".

27 марта командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил о том, что в настоящее время идет формирование Объединенных сил, которые уже получают от западных партнеров вооружение и технику. При этом вплоть до указа президента Украины Петра Порошенко об отмене АТО (антитеррористическая операция - официальное название силовой операции в Донбассе - прим. ТАСС) обе операции АТО и Операция объединенных сил (ООС) будут проводиться в Донбассе параллельно, пояснял спикер минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

В этих условиях Москва призвала страны ОБСЕ не допустить силового сценария разрешения конфликта на востоке Украины. Как отметил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, заявление нового командующего карательной операцией Сергея Наева о намерении "общаться с Донбассом только на языке военной силы - это путь к катастрофе".

Лукашевич указал, что Россия поддерживает инициативу Донецка и Луганска о перемирии и в то же время напомнил, что устойчивое мирное урегулирование украинского кризиса возможно только через полную реализацию Комплекса мер по выполнению минских соглашений, "включая положения о всеобъемлющем политическом урегулировании, через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском". "Призываем не затягивать с этим процессом, поскольку ситуация на Украине имеет все признаки дальнейшей дестабилизации", - констатировал Лукашевич.