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Китайские аналитики считают, что давление США на РФ и КНР лишь сблизит Москву и Пекин

Международная панорама
4 апреля, 6:37 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 4, апреля. /ТАСС

По мнению экспертов, в будущем Китаю и России придется совместно решать больше важных международных проблем

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ПЕКИН, 4 апреля. /ТАСС/. Ужесточение антироссийских санкций Вашингтона и торговый спор между КНР и США приведет к еще более активному развитию российско-китайских отношений. Такое мнение китайских аналитиков приводит в среду ведущая газета Китая Global Times.

"Москва и Пекин поддерживают друг с другом все более тесные связи не только потому, что у нас накоплен хороший опыт взаимодействия, но и по причине изменений, которые происходят на международной арене, - считает профессор-русист Университета международных дел Китая Гао Фэй. - Западные страны оказывают на Россию усиленное давление, а Соединенные Штаты провоцируют КНР, подталкивая ее к торговым войнам <...> В ходе проходящего визита министра обороны Китая Вэй Фэнхэ в РФ могут состояться переговоры на высоком уровне, которые приведут к усилению всеобъемлющего стратегического партнерства двух государств".

По его словам, в будущем КНР и России придется совместно решать больше важных международных проблем и этому будет способствовать эффективная координация позиций.

В свою очередь политолог из Академии общественных наук Китая Сунь Чжуанчжи полагает, что от сотрудничества двух стран зависит стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Речь идет о межармейском взаимодействии, активизация которого приведет к усилению обоюдного доверия и окажет сдерживающее воздействие на силы, которые могут представлять угрозу в плане поддержания мира", - заявил он.

В то же время оба эксперта отметили, что сближение Москвы и Пекина не приведет к формированию военного альянса, наподобие того, что существует между Вашингтоном, Сеулом и Токио. "Возвращения к холодной войне не будет. Китайская сторона совместно с Россией приложат необходимые усилия для устранения [существующих в мире] разногласий и решения проблем", - резюмировал Гао Фэй.

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