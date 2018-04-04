Мексика потребовала от США объяснить заявление Трампа о привлечении ВС к охране границ

ТАСС, 4 апреля. Власти Мексики потребовали от Соединенных Штатов официальных объяснений в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о намерении задействовать ВС для охраны границы со своим латиноамериканским соседом. Об этом во вторник написал в Twitter глава МИД Мексики Луис Видегарай.

"Мексика направила США запрос по официальным каналам с требованием разъяснить заявление Трампа об использовании армии на границе. Правительство Мексики определит свою позицию, основываясь на этом разъяснении, с учетом защиты своего суверенитета и национальных интересов", - говорится в сообщении.

Трамп озвучил свое намерение во вторник, комментируя планы, касающиеся иммиграционного контроля и отношений с Мексикой. При этом хозяин Белого дома уточнил, что уже обсуждал эту идею с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Трамп выразил надежду на выработку Конгрессом США новых "мощных законов", направленных на укрепление пограничного контроля.