Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мексика потребовала от США объяснить заявление Трампа о привлечении ВС к охране границ

Международная панорама
4 апреля, 7:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Соответствующий запрос отправлен Вашингтону по официальным каналам

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 апреля. Власти Мексики потребовали от Соединенных Штатов официальных объяснений в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о намерении задействовать ВС для охраны границы со своим латиноамериканским соседом. Об этом во вторник написал в Twitter глава МИД Мексики Луис Видегарай.

"Мексика направила США запрос по официальным каналам с требованием разъяснить заявление Трампа об использовании армии на границе. Правительство Мексики определит свою позицию, основываясь на этом разъяснении, с учетом защиты своего суверенитета и национальных интересов", - говорится в сообщении.

Трамп озвучил свое намерение во вторник, комментируя планы, касающиеся иммиграционного контроля и отношений с Мексикой. При этом хозяин Белого дома уточнил, что уже обсуждал эту идею с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Трамп выразил надежду на выработку Конгрессом США новых "мощных законов", направленных на укрепление пограничного контроля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс
Страны
США Мексика
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп: Россия может прислать замену высланным из США дипломатам
2
В ФРГ раскритиковали Великобританию за отсутствие доказательств в деле Скрипаля
3
Песков: Лондону придется приносить извинения Москве, но "маразм уже зашел слишком далеко"
4
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
5
Король биатлона Бьорндален уходит
6
Sky: в Портон-Дауне не установили происхождение вещества, которым отравили Скрипалей
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости