Президент Болгарии: по делу Скрипаля необходимы ясные и бесспорные доказательства

СОФИЯ, 4 апреля. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев считает, что в деле Скрипаля необходимо получить бесспорные доказательства причастности России, прежде чем предпринимать против нее какие-либо меры. По его мнению, в отношениях с РФ необходимо придерживаться политики баланса и диалога. Свое заявление болгарский лидер сделал в среду, отвечая на вопросы на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

"Политика диалога и баланса в отношениях с Россией должна продолжаться, такой же позиции придерживается и Австрия, которая сменит нас в качестве председателя Совета ЕС, - отметил болгарский президент, отвечая на вопрос о деле Скрипаля и позиции европейского сообщества. - Хочу подчеркнуть, что Болгария лояльный член и Европейского союза, и НАТО, но эти союзы основаны на многих ценностях, одна из них - это прозрачность. Чтобы предпринять следующие шаги [в отношении РФ], мы должны получить ясные и бесспорные доказательства [ее виновности].

Грабар-Хитарович также подчеркнула, что для разрешения возникших противоречий необходим диалог. "Согласна с президентом Радевым, что единственный инструмент политики - это диалог. Мы видим Россию как сильное государство мирового уровня, с которым во всех случаях, в том числе в спорных ситуациях, необходимо разговаривать. Речь идет и о вопросах международной безопасности, безопасности Европейского союза, борьбы против терроризма и радикализма и других угроз, с которыми мы все сталкиваемся", - отметила президент Хорватии. Говоря о высылке российских дипломатов, Грабар-Китарович отметила, что Хорватия была солидарна с Европейским союзом в данном вопросе. "Мы полностью понимаем и [зеркальный] российский ответ [на наши действия], его политическую основу, но послание, которое мы отправили, содержит, в том числе, и призыв к будущему сотрудничеству. Политика диалога должна быть единственной политикой. <...> Пришло время Европейскому союзу, нашим государствам и России попытаться вернуться к политике диалога и идти к нормализации отношений, придерживаясь принципов международного права и соблюдения взаимных интересов. Мы должны думать о будущей безопасности европейского континента и нормальных международных отношениях в регионе", - подчеркнула президент Хорватии. Дело Скрипалей 4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. В связи с делом Скрипалей ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских. МИД РФ на прошлой неделе объявил о зеркальных мерах в отношении диппредставительств государств, принявших решение о высылке российских дипломатов. В частности, было объявлено о решении выслать 60 американских дипломатов и закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге.