Президенты Ирана, РФ и Турции проведут следующий саммит в ИРИ

Главы государств также призвали стороны конфликта в Сирии соблюдать резолюцию 2401 СБ ООН, предусматривающую прекращение огня по всей территории страны.

Три страны продолжат сотрудничество в деле борьбы и ликвидации на территории Сирии террористических организаций "Исламское государство" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ), а также связанных с ними групп, отмечается в заявлении.

Президенты России, Ирана и Турции подтвердили поддержку решений состоявшегося в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, в том числе о создании конституционного комитета, отмечается в заявлении.

Разделение террористов и оппозиции