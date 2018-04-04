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США продолжат занимать жесткую позицию по отношению к России

Международная панорама
4 апреля, 22:54 дата обновления: 4 апреля, 23:31 UTC+3

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, другие страны должны присоединиться к Вашингтону

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ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат занимать жесткую позицию по отношению к России и призывают остальные страны присоединиться к ним в этом. С такими словами выступила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге для журналистов.

"Мы будем продолжать оставаться жесткими в отношении России до тех пор, пока мы не увидим изменений <...>. Безусловно остальные страны должны активизировать [свои усилия в этом деле]", - отметила она.

Ее просили прокомментировать слова уходящего со своего поста помощника американского лидера по нацбезопасности Герберта Макмастера, который во вторник заявил, что страны Запада "не смогли заставить [Россию] в достаточной мере платить по счетам". "Макмастер в действительности сказал, что мы занимаем очень жесткую позицию по отношению к России", - отметила Сандерс. Она пояснила, что помощник по сути повторил слова президента Дональда Трампа, который во вторник заявил, что никто из его предшественников не относился к России так жестко, как он.

"Он [Макмастер] также сказал, что другие страны могут и должны прилагать больше усилий в этом деле. Это не отличается и не контрастирует с тем, что мы говорили [до этого]", - сказала пресс-секретарь Белого дома. При этом, она вновь процитировала Трампа, указав, что "было бы хорошо для мира, если будут [улучшаться] отношения". "Посмотрим, что произойдет, это будет определяться поведением России", - считает Сандерс.

Повлиять на поведение

"Мы просим, чтобы Россия изменила свое поведение и стала бы хорошим участником процесса", - отметила она, напомнив про отравление в Великобритании бывшего сотрудника военной разведки России Сергея Скрипаля. "Мы думаем, что все [страны] могут активизироваться и приложить больше усилий для оказания давления с целью поддерживать хорошее поведение [России]", - заключила пресс-секретарь.

Во вторник вечером Макмастер выступал в неправительственном Атлантическом совете. В своей речи он раскритиковал действия России и ее властей. Он обвинил Москву в "подрыве [западного] открытого общества и основ международного мира и стабильности". "Слишком долго некоторые страны смотрели в другую сторону перед лицом этих угроз", - утверждал помощник президента.

Трамп 22 марта написал на своей странице в Twitter об отставке Макмастера и назначении на этот пост Джона Болтона. Президент США сообщил, что "официальная передача дел" состоится 9 апреля.

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Персоны
Трамп, Дональд Макмастер, Герберт Скрипаль, Сергей Викторович
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