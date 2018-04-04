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Президент Молдавии надеется на встречу с Путиным в ходе предстоящего визита в Москву

Международная панорама
4 апреля, 23:59 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 4, апреля. /ТАСС

Игорь Додон отметил, что его визит планируется на конец апреля

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КИШИНЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон надеется на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ходе предстоящего в апреле рабочего визита в Москву. Об этом он сообщил в среду в эфире телеканала НТВ Молдова.

"Я надеюсь, что наша встреча с Владимиром Владимировичем состоится в ближайшее время. Неясно, состоится она до инаугурации президента России 7 мая или после. Пока мы планируем визит в Москву на конец апреля", - сказал Додон, отметив, что отношения между двумя странами переживают непростой период после дипломатического скандала с высылкой российских дипломатов в свете событий в Солсбери.

Додон подчеркнул, что правительство приняло решение о высылке дипломатов под нажимом США, о чем свидетельствует благодарность, которую выразило американское посольство в Кишиневе кабинету министров.

"Эта похвала свидетельствует, что было прямое вмешательство США в наши внутренние дела. Лучше бы они промолчали", - заметил Додон, резко осудив действия кабинета министров, который контролирует правящая в Молдавии проевропейская коалиция. Он также выразил надежду на то, что Москва не будет принимать других санкций по отношению к Кишиневу, кроме зеркального ответа по высылке трех дипломатов.

"На уровне президентов, у наших стран сложились отличные отношения. И я вынужден все время просить, чтобы эти действия молдавских властей не отражались на межгосударственных отношениях и на наших гражданах. Мне приходится все время извиняться за то, что делают наши недальновидные политики", - подчеркнул Додон.

"Они приняли такое решение, чтобы заручиться какой-то поддержкой на парламентских выборах, понравиться американцам, европейцам", - пояснил Додон. "Россия и США, в конце концов, договорятся, как всегда договариваются большие державы", - считает он.

Высылка дипломатов

27 марта министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии объявило о высылке трех российских дипломатов в "знак солидарности" с Лондоном на фоне ситуации вокруг отравления в Великобритании бывшего сотрудника военной разведки России Сергея Скрипаля. Позднее в качестве зеркальной меры Россия выслала трех молдавских дипломатов.

Ранее 29 мая 2017 года власти Молдавии объявили персонами нон-грата пятерых российских дипломатов, которым пришлось покинуть территорию этой страны. Российский МИД ответил симметрично - нежелательными лицами были объявлены пять сотрудников молдавской дипмиссии в Москве.

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Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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