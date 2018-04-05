Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдепартамент похвалил Грузию за новую инициативу в отношении Абхазии и Южной Осетии

Международная панорама
5 апреля, 3:46 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, апреля. /ТАСС

Руководитель пресс-службы ведомства заявила также, что Соединенные Штаты "полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент одобрительно отозвался в среду о выдвинутой премьер-министром Грузии на заседании правительства инициативе, направленной "на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазского и Цхинвальского регионов Грузии". Как отметила в распространенном заявлении руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, США "приветствуют приверженность Грузии к диалогу и мирному урегулированию конфликта".

По ее словам, обнародованный премьером Георгием Квирикашвили "пакет предложений призван улучшить жизнь людей в грузинских регионах - Абхазии и Южной Осетии". "США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах", - подчеркнула Науэрт.

Квирикашвили на заседании правительства указал, что "для осуществления инициативы разработаны изменения в законодательство страны, предусматривающие расширение и упрощение торговли вдоль линии разграничения, создание дополнительных условий для получения качественного образования жителями Абхазии и Южной Осетии в вузах Грузии и зарубежных стран, создание механизма по упрощению доступа жителей этих регионов к достижениям Грузии - к безвизовому режиму с ЕС, свободной торговле и другим".

Комментируя эту инициативу, министр иностранных дел Абхазии Даур Кове заявил, что Грузия исчерпала ресурсы давления на республику и демонстрирует "мировому сообществу некое подобие дружелюбия". "Единственным шагом в лучшее будущее является признание Грузией независимости Республики Абхазии и построение полноценного межгосударственного диалога", - добавил он.

Россия 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Южной Осетии и установила с ними дипломатические отношения. Тбилиси в сентябре того же года заявил о разрыве дипотношений с Москвой "в связи с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона". Должностные лица Грузии в последние годы заявляют, что выступают за "урегулирование отношений с РФ на основе территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ страны".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Квирикашвили, Георгий
Страны
США Грузия Россия Абхазия Южная Осетия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия требует созыва заседания Совбеза ООН по делу Скрипаля 5 апреля
2
МИД Чехии: заявление посла РФ по делу Скрипаля грозит межгосударственными осложнениями
3
Россия созывает СБ ООН по делу Скрипаля после отказа в ОЗХО
4
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
Посол РФ: в Польше с лета 2017 года снесли более 20 памятников советским воинам
7
Канцлер Австрии назвал хорошие отношения с Россией причиной отказа от высылки дипломатов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости