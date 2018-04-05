Госдепартамент похвалил Грузию за новую инициативу в отношении Абхазии и Южной Осетии

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент одобрительно отозвался в среду о выдвинутой премьер-министром Грузии на заседании правительства инициативе, направленной "на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазского и Цхинвальского регионов Грузии". Как отметила в распространенном заявлении руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, США "приветствуют приверженность Грузии к диалогу и мирному урегулированию конфликта".

По ее словам, обнародованный премьером Георгием Квирикашвили "пакет предложений призван улучшить жизнь людей в грузинских регионах - Абхазии и Южной Осетии". "США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах", - подчеркнула Науэрт.

Квирикашвили на заседании правительства указал, что "для осуществления инициативы разработаны изменения в законодательство страны, предусматривающие расширение и упрощение торговли вдоль линии разграничения, создание дополнительных условий для получения качественного образования жителями Абхазии и Южной Осетии в вузах Грузии и зарубежных стран, создание механизма по упрощению доступа жителей этих регионов к достижениям Грузии - к безвизовому режиму с ЕС, свободной торговле и другим".

Комментируя эту инициативу, министр иностранных дел Абхазии Даур Кове заявил, что Грузия исчерпала ресурсы давления на республику и демонстрирует "мировому сообществу некое подобие дружелюбия". "Единственным шагом в лучшее будущее является признание Грузией независимости Республики Абхазии и построение полноценного межгосударственного диалога", - добавил он.

Россия 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Южной Осетии и установила с ними дипломатические отношения. Тбилиси в сентябре того же года заявил о разрыве дипотношений с Москвой "в связи с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона". Должностные лица Грузии в последние годы заявляют, что выступают за "урегулирование отношений с РФ на основе территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ страны".