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Более 800 граждан стран ШОС, выезжавших за рубеж к боевикам, установлены за 2017 год

Международная панорама
5 апреля, 16:33 UTC+3 ТАШКЕНТ 5, апреля. /ТАСС

В прошлом году перечень террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территориях государств - членов ШОС, дополнен 34 организациями

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ТАШКЕНТ, 5 апреля. /ТАСС/. Более 800 граждан стран - членов ШОС, выезжавших за рубеж для вступления в ряды международных террористических организаций, в том числе "Исламского государства" (запрещена в РФ), или возвращающихся обратно, установлены за 2017 год спецслужбами стран ШОС. Об этом сообщили в Исполнительном комитете региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.

"(За прошлый год) в Единый разыскной реестр лиц, объявленных спецслужбами и правоохранительными органами государств - членов ШОС в международный розыск за совершение или по подозрению в совершении преступлений террористического, сепаратистского и экстремистского характера, включено более 900 лиц, - рассказали в исполкоме. - В таблицу учета лиц, выезжающих для участия в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций, а также возвращающихся после этого на территории государств - членов ШОС, внесены данные в отношении более 800 лиц".

В четверг Совет РАТС ШОС подвел итоги работы за 2017 год. "Компетентными органами стран ШОС был обеспечен надлежащий обмен информацией о противоправной деятельности "Исламского государства", "Джебхат ан-Нусры", "Хизб ут- Тахрира", "Исламского движения Туркестана" (признаны террористическими и запрещены в РФ - прим. ТАСС)", - сообщили в РАТС ШОС. Только в 2017 году ведущийся РАТС перечень террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территориях государств - членов ШОС, дополнен 34 запрещенными террористическими и экстремистскими организациями. Их общее число достигло 105.

Совет принял ряд решений о совместных мерах по совершенствованию организационно-правовой основы сотрудничества и повышению информационного обмена, противодействию вызовам и угрозам, исходящим от салафитских течений экстремистской направленности, вербовке в террористические, сепаратистские и экстремистские организации и повышению эффективности взаимодействия с международными организациями.

В минувшем году прошли совместные антитеррористические учения "Тянь-Шань-III - 2017", "Ярославль-антитеррор - 2017", "Сямынь-2017" и специальная пограничная операция "Единство-2017". Также реализован комплекс совместных мероприятий по обеспечению 11 общественно-политических мероприятий на территории государств ШОС.

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