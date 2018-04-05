Глава МИД Нидерландов посетит Россию 13 апреля

ГААГА, 5 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок посетит Россию 13 апреля. Об этом сообщили в четверг в голландском политическом ведомстве.

"Министр Блок посетит Москву и встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 13 апреля", - подчеркнули в МИД Нидерландов. "Даже в трудные времена мы должны продолжать диалог", - так прокомментировал предстоящий визит сам Блок.

"Мой приоритет - это безопасные и стабильные Нидерланды в безопасной и стабильной Европе. На это влияет и Россия, в чем убедился весь мир в последние недели, - отметил он. - Мне необходимо лично переговорить с моим российским коллегой, чтобы отчетливо донести всю серьезность наших обеспокоенностей. Именно в этом заключается важность данного визита в Москву".

Кроме того, встреча Блока с Лавровым "отвечает интересам расширения российско-голландского взаимодействия", добавили в министерстве. Она позволит Нидерландам "изложить свою позицию по таким вопросам, как крушение MH17, роль России в Украине и Сирии. Также будут обсуждены такие вопросы, как экономическое взаимодействие, права человека и сотрудничество в СБ ООН.

В среду посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин заявил журналистам, что предстоящий визит главы МИД Нидерландов направлен на продолжение политического диалога. Лучше всего поддерживать контакты, вести консультации, несмотря на обстановку, какими бы сложным не были обстоятельства, сказал дипломат.

Ранее визит главы МИД Нидерландов был запланирован в Россию на 14 февраля, однако он был отменен в связи с решением действующего главы МИД Халбе Зейлстры подать в отставку за день до поездки. Поводом для этого послужила его ложь о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, а также неправильная интерпретация слов главы российского государства о "Великой России".