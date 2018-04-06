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Додон: Молдавию и Россию никому не удастся поссорить

Международная панорама
6 апреля, 10:49 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 6, апреля. /ТАСС

Молдавский лидер отметил, что две страны вместе противостояли экспансии агрессивных держав Востока и Запада

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КИШИНЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил российского лидера Владимира Путина с 26-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами. В телеграмме, которую распространила в пятницу пресс-служба главы государства, говорится, что Молдавию и Россию связывают единая православная вера, многовековая общая история, годы совместной борьбы и созидания.

"Мы вместе противостояли экспансии агрессивных держав, как Востока, так и Запада. Мы вместе победили фашизм в Великой Отечественной войне. И молдавский народ никогда не забудет всего того доброго, что для нас сделала и продолжает делать Россия", - отметил Додон.

Он выразил сожаление, что "сегодня отношения между нашими странами переживают не самые лучшие времена. Определенные силы внутри нашей страны и за ее пределами хотели бы разорвать добрые отношения между Молдовой и Россией. Убежден, что здравый смысл восторжествует и никому не удастся поссорить наши народы", - написал президент Молдавии. Он отметил, что "предстоит очень много сделать на пути совместного сотрудничества и созидания. Верю, что у наших государств не только славное прошлое, но и достойное будущее".

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