Лукашенко надеется, что РФ сохранит лидирующие позиции в СНГ

МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Россию с успешно проведенными выборами главы государства, выразив надежду на то, что она сохранит лидирующие позиции в СНГ. Соответствующее заявление он сделал в пятницу на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

"Прежде всего хочу поздравить Российскую Федерацию с достойно проведенными президентскими выборами. Россияне проголосовали за динамичное экономическое и социальное развитие страны, - сказал Лукашенко. - Рассчитываем на сохранение лидирующей позиции России в деятельности Содружества".

Он добавил, что 11 апреля пройдут президентские выборы в Азербайджане. "Убежден, что азербайджанский народ сделает выбор в пользу укрепления и процветания своего государства", - отметил Лукашенко. Он добавил, что в Минске верят в дальнейшее развитие отношений с этой страной как в двустороннем, так и многостороннем формате.

Оборона Содружества

Также по мнению Лукашенко, страны СНГ должны к 2025 году решить задачу по созданию объединенной системы воздушно-космической обороны Содружества.

"Министерствам обороны необходимо решить задачу по созданию к 2025 году объединенной системы воздушно- космической обороны государств-участников СНГ", - сказал Лукашенко. Он высказал мнение, что в рамках СНГ "должно быть обеспечено реальное сотрудничество силовых ведомств". По словам белорусского президента, МВД стран СНГ надо завершить разработку и приступить к выполнению межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы. При этом, подчеркнул он, особое внимание нужно уделить трансграничной преступности.

В свою очередь, отметил Лукашенко, со стороны Антитеррористического центра СНГ требуется реализация комплексного подхода к противодействию терроризму и экстремизму с использованием всего арсенала мер.

"К вопросу борьбы с финансированием террористической активности необходимо подключиться финансовым разведкам стран Содружества", - продолжил белорусский лидер. А завершающим этапом этой работы, по его словам, "должно стать сотрудничество дипломатов наших государств для формирования под эгидой ООН глобальной стратегии противостояния новым вызовам и угрозам, основанной на международном праве".

ОБСЕ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил партнеров принять участие в дискуссии, направленной на преодоление противоречий и формирование новых конструктивных отношений в регионе ОБСЕ. Об этом он заявил в пятницу на встрече с руководителями делегаций, участвующими в заседании СМИД СНГ.

"Хорошей возможностью для начала такой дискуссии является запланированная на май 2018 года в Минске международная экспертная конференция "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех"", - сказал Лукашенко. По его словам, также в 2018 году в Белоруссии пройдет антитеррористическая конференция ОБСЕ "предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху" и встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. "Приглашаю наших партнеров принять участие в этих мероприятиях на самом высоком уровне", - сказал президент.

Он напомнил, что в ходе 26 сессии ПА ОБСЕ белорусская сторона предложила начать дискуссию о запуске переговорного процесса, направленного на преодоление существующих противоречий и формирование новых конструктивных отношений в регионе ОБСЕ. "Следует выработать приемлемые для всех принципы сотрудничества в Европе", - сказал глава белорусского государства.