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Лукашенко: Белоруссия готова сделать все, чтобы установить мир в Донбассе

Международная панорама
6 апреля, 12:52 UTC+3 МИНСК МИНСК 6, апреля. /ТАСС

Глава Белоруссии считает, что международная обстановка "перенасыщена напряженностью"

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МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Белоруссия готова сделать все, чтобы в Донбассе, где из-за конфликта продолжают гибнуть люди, установился мир. Об этом в пятницу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями делегаций, участвующими в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.

"Белоруссия готова сделать все, чтобы в Донбассе был мир на принципах соблюдения всех международно-правовых формальностей и согласия конфликтующих сторон", - сказал президент. Он указал, что его страна, находясь на своеобразном геополитическом разломе, "осознает ущербность раскручивания спирали конфронтации в европейском регионе". "Мы фактически на пороге новой гонки вооружений. Эксперты утверждают, что холодная война уже идет", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, попытки выработать новую парадигму мироустройства происходят не за столом переговоров, а в горячих точках. "И ближайшая из них Донбасс, - констатировал президент. - Широкомасштабные боевые действия благодаря Минским соглашениям там остановлены, но люди продолжают гибнуть".

Международная обстановка, подчеркнул белорусский лидер, "перенасыщена напряженностью". "Наиболее опасная тенденция - на евроатлантическом пространстве. Идет расшатывание системы противовесов, ранее сдерживавшей соперничающие государства и блоки", - заключил Лукашенко.

В Минске в пятницу проходит заседание СМИД СНГ, на котором обсуждают международные и региональные проблемы, перспективы углубления сотрудничества в правоохранительной, культурно-гуманитарной и военной сферах. Всего в повестке дня значится 13 вопросов.

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