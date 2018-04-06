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Трамп заявил, что не планирует участвовать в приеме ассоциации корреспондентов Белого дома

Международная панорама
6 апреля, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Президент США в 2017 также пропустил встречу с прессой

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что скорее всего не будет присутствовать на ежегодном вечере, который проводит ассоциация корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, поскольку они некомпетентны. Об этом он заявил в пятницу в эфире радиостанции 77 WABC.

"Я скорее всего не буду это делать [участвовать в ужине], - сказал он. - Они [пресса] такие мерзкие, такие фальшивые, словно писатели-романисты".

Ужин в Белом доме должен состоятся 28 апреля. В прошлом году американский лидер также пропустил эту встречу с прессой.

Президент Трамп уже не раз публично заявлял, что большинство американских СМИ крайне предвзято относятся к нему и его администрации, публикуя недостоверную или вымышленную информацию. В марте прошлого года он назвал газету The New York Times, а также телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC "врагами американского народа". В конце января нынешнего года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, глава Белого дома указал, что, только став политиком, он осознал, "насколько ужасной, жестокой, злой и лживой может быть пресса".

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