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СМИ: турецкий суд вынес решение об аресте подозреваемого в убийстве Андрея Карлова

Международная панорама
6 апреля, 17:19 дата обновления: 6 апреля, 17:37 UTC+3

По данным агентства Anadolu, задержанный ранее Шахин Согют является членом "Террористической организации фетхуллахистов"

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© AP Photo/Burhan Ozbilici

АНКАРА, 6 апреля. /ТАСС/. Турецкий суд вынес решение об аресте экс-сотрудника Совета по информационным технологиям и связи Турции Шахина Согюта, которого считают куратором убийцы посла РФ Андрея Карлова. Об этом сообщило в пятницу агентство Anadolu.

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Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. Досье

По его данным, задержанный ранее Шахин Согют является членом "Террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО), на его телефоне было установлено приложение ByLock, шифрующее переписку. Этой программой пользуются члены ФЕТО.

Следствие считает, что под влиянием Согюта убийца Карлова Мевлют Мерт Алтынташ начал придерживаться радикальных взглядов, и именно он спланировал покушение на российского дипломата и отдал приказ на его устранение. Прокуратура также рассматривает версию о том, что Согют мог быть тем человеком, кто удалил всю электронную переписку с устройств Алтынташа.

Между тем 2 апреля турецкий суд выдал ордер на арест восьми членов ФЕТО, в том числе ее главаря Фетхуллаха Гюлена, по обвинению в причастности к нападению на российского дипломата.

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Персоны
Карлов, Андрей Геннадьевич
Темы
Убийство российского посла в Анкаре
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