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Боевики выпустили минометные снаряды по трем районам в Дамаске

Международная панорама
6 апреля, 19:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

По предварительной информации, погиб один ребенок и еще 15 человек получили ранения

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ТАСС, 6 апреля. Вооруженная группировка "Джейш аль-Ислам" подвергла в пятницу обстрелу мирные кварталы Дамаска, нарушив соглашение о перемирии. Как сообщил агентству SANA представитель полицейского управления, минометные снаряды, выпущенные боевиками, разорвались в Масакин-Барзе, Рубувве и микрорайоне "Мезза-86". Несколько мин упало на площади Омейядов на западе столицы.

По предварительной информации, погиб один ребенок и еще 15 человек получили ранения.

Ранее обстрелу подвергся гуманитарный коридор у лагеря Эль-Вафидин и окраина Дахият-эль-Асад. Оттуда также поступили сведения о раненых и пострадавших.

Военный источник заявил агентству, что сирийские ВВС нанесли ответный удар по позициям противника в Восточной Гуте, с которых велся огонь из минометных установок.

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