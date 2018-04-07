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Новое амфибийное подразделение Сил самообороны Японии начало выполнять свои обязанности

Международная панорама
7 апреля, 13:32 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 7, апреля. /ТАСС

Задачей подразделения станет оборона, а также возврат отдаленных японских островов между Кюсю и Тайванем в случае их захвата возможным противником

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© REUTERS/Issei Kato

ТОКИО, 7 апреля. /ТАСС/. Бойцы нового подразделения Сил самообороны Японии, аналогичного по своим функциям морской пехоте и получившего название "мобильные амфибийные силы", приступили к выполнению своих обязанностей. Официальная церемония по этому случаю состоялась в субботу в юго-западной префектуре Нагасаки на острове Кюсю.

"Мобильные амфибийные силы должны продемонстрировать международному сообществу твердое стремление защищать наши острова", - приводит агентство Kyodo заявление японского министра обороны Ицунори Онодэры.

В мобильные амфибийные силы вошли около 2,1 тыс. бойцов, дислоцированных в Нагасаки. Главной их задачей станет оборона, а также возврат отдаленных японских островов между Кюсю и Тайванем в случае их захвата возможным противником.

Однако в начале 2020-х годов морпехов предполагается перенаправить на Окинаву, самый южный остров страны, который непосредственно обращен к Восточно-Китайскому морю. Токио вовлечен там в споры с Пекином из-за принадлежности необитаемых островов Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао), у которых находятся месторождения природного газа и разграничение эксклюзивных экономических зон двух стран.

В течение ближайших нескольких лет состав "мобильных амфибийных сил" планируется увеличить до 3 тыс. человек. Также в их распоряжение поступят 17 конвертопланов MV-22 Osprey и более 50 машин-амфибий.

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