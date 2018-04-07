Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украинские пограничники задержали гражданина РФ за незаконное пересечение границы

Международная панорама
7 апреля, 14:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, апреля. /ТАСС

Военные сообщают, что мужчине ранее был запрещен въезд на территорию страны

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Павлишак/ТАСС

КИЕВ, 7 апреля. /ТАСС/. Украинские пограничники задержали в Харьковской области россиянина, который пытался пересечь границу. Об этом в субботу сообщила пресс-служба восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Как пояснили в ведомстве, сотрудники погранслужбы Украины во время несения службы заметили на территории России человека, который двигался в сторону украинской территория. "Выйдя на перехват, охранники государственных рубежей задержали уже на территории Украины, 28-летнего гражданина России. Как выяснилось, мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу в связи с тем, что ему уже запрещен въезд на территорию Украины", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В настоящее время, по данному факту составлен административный протокол, задержанного ожидает суд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
2
В посольстве РФ в Великобритании рассчитывают на организацию встречи посла с главой МИД
3
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
Хоккеисты олимпийской сборной России победили немцев в матче Евровызова в Сочи
6
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
7
Украинские пограничники задержали гражданина РФ за незаконное пересечение границы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости