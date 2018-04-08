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США предложили Германии помощь в расследовании событий в Мюнстере

Международная панорама
8 апреля, 2:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, апреля. /ТАСС

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что Дональд Трамп был проинформирован об инциденте

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ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты предложили властям Германии помощь в расследовании инцидента в Мюнстере. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"В то время как германские власти еще не объявили о мотивах этого подлого нападения на невинных людей, мы осуждаем его вне зависимости от этого и обещаем оказать любого рода поддержку со стороны правительства Соединенных Штатов, в которой может нуждаться Германия", - отмечается в документе. Сандерс также подчеркнула, что президент США Дональд Трамп был проинформирован об инциденте.

В субботу 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил машину в группу людей в Мюнстере. В результате инцидента погибли три человека, включая преступника, от 20 до 30 - пострадали. Как отметил министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль, пока нет данных, "которые говорили бы о том, что имел место исламистский мотив".

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Наезд грузовика на людей в Мюнстере
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