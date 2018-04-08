СМИ: эмир Катара поучаствует в саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 8 апреля. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани возглавит делегацию своей страны на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), который пройдет в саудовском городе Дахран 15 апреля. Об этом сообщила в воскресенье кувейтская газета Al Rai со ссылкой на арабские дипломатические источники.

Как отмечает издание, официальный представитель МИД эмирата Лулва аль-Хатер при этом подчеркнула, что вопрос о катарском кризисе не войдет в повестку 29-й сессии панарабской организации на высшем уровне. Ранее катарский дипломат подтвердила, что Катар получил приглашение от генерального секретаря ЛАГ Ахмеда Абу аль-Гейта и приедет на саммит, но уровень представительства пока не определен.

Участие Катара, с которым в начале июня 2017 года разорвали отношения Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет, входящие в Лигу, до сих пор оставалось под вопросом в контексте неурегулированного кризиса и неготовности сторон прийти к компромиссу.

Ранее заседания панарабских организаций неоднократно становились площадкой для взаимных нападок. Эр-Рияд и его союзники обвиняли катарское руководство в поддержке терроризма. Доха в свою очередь заявляла о несправедливой блокаде и посягательстве на государственный суверенитет.

29-й саммит ЛАГ пройдет в Саудовской Аравии на фоне попыток Вашингтона способствовать сближению позиций Катара и бойкотирующих стран. Так, 21 марта президент США Дональд Трамп провел встречу с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, 10 апреля запланирована встреча с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. После катарского лидера ожидаются переговоры главы Белого дома с наследным принцем эмирата Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата: страны региона, в частности, закрыли свое воздушное пространство для катарской авиации. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе сочли невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией.