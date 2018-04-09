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Глава МИД КНДР прибыл с визитом в Москву

Международная панорама
9 апреля, 10:19 UTC+3

Ли Ён Хо прилетел в один из столичных аэропортов регулярным рейсом из Ашхабада

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо прибыл с визитом в Москву.

Как стало известно корреспонденту ТАСС, министр иностранных дел КНДР прилетел в один из столичных аэропортов регулярным рейсом из Ашхабада, где находился с визитом ранее.

Ранее в МИД РФ сообщили, что 10 апреля в российской столице состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств России и КНДР Сергея Лаврова и Ли Ён Хо. Министры обсудят развитие двустороннего сотрудничества и ситуацию на Корейском полуострове.

В посольстве КНДР в Москве пока не уточнили программу визита главы МИД, который, как ожидается, будет находиться в России с 9 по 11 апреля.

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Ситуация на Корейском полуострове
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