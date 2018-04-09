Порошенко вновь попросил патриарха Варфоломея создать на Украине единую поместную церковь

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Президент Петр Порошенко во время поездки в Стамбул в понедельник встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Порошенко рассказал церковнослужителю о своем недавнем визите в Мариуполь и Волноваху. Также Порошенко в очередной раз отметил важность создания на Украине единой поместной православной церкви", - отметили в пресс-службе.

На Украине действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая на правах широкой автономии входит в состав Русской православной церкви. В нее входят около 12 тыс. общин, ее прихожанами себя считают 70% православных украинцев, что делает ее самой большой церковью Украины.

Кроме того, в 1992 году была создана раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), которая не признана ни одной из канонических православных церквей. Насчитывает около 5 тыс. общин. Третья по численности - Украинская греко-католическая церковь - охватывает чуть более пятой части верующих.

Власти Украины пытаются принудительно объединить каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата с расколом и легализовать этот процесс законодательно. Так, Порошенко ранее неоднократно заявлял, что выступает за создание на Украине единой поместной церкви. 16 июня 2016 года Верховная рада направила обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Патриарх Варфоломей на недавней встрече с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата подчеркнул, что "проблемы церковного единства можно решить только каноническими, а не политическими методами".