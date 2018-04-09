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Макрон: Франция и страны Балтии объединены общим видением единой суверенной Европы

Международная панорама
9 апреля, 21:27 дата обновления: 9 апреля, 21:38 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 9, апреля. /ТАСС

Как подчеркнул Макрон, Франция отвергает внутреннее деление Евросоюза на разные группы и выступает за собственный темп интеграции для каждого участника

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ПАРИЖ, 9 апреля. /ТАСС/. Франция тесно связана в рамках Евросоюза со странами Балтии и разделяет с ними общее видение единой суверенной Европы. Об этом заявил в понедельник французский президент Эмманюэль Макрон, выступая в парижском Музее Орсе по итогам встречи с главами Латвии, Литвы и Эстонии Раймондсом Вейонисом, Далей Грибаускайте и Керсти Кальюлайд.

"Думаю, можно говорить о том, что все мы [Франция, Латвия, Литва и Эстония] решительно хотим иметь суверенную Европу, которая может себя оборонять от любых внешних угроз, которая может защищать свой суверенитет, и хотим иметь Европу амбициозную, стремящуюся к модернизации, завоеванию, движению вперед", - сказал он.

Как подчеркнул Макрон, Франция отвергает внутреннее деление Евросоюза на разные группы, предлагая проект единой Европы, в которой каждый участник мог бы выбрать собственный темп интеграции. "Франция, Латвия, Эстония, Литва тесно связаны европейским проектом - сообществом нашей судьбы. Я полон решимости и далее отвергать всякую логику блоков внутри Европы: нет Северной Европы с одной стороны и Южной - с другой, нет Восточной Европы против Западной, нет противостояния старых и новых. С самого начала своего президентства я настаивал, что все эти линии разлома нужно преодолевать", - заявил президент Франции.

"Я верю в Европу, ведомую одним принципом действия, - продолжил он. - Этот принцип предполагает, что те, кто хочет двигаться вперед, должны иметь возможность делать это без блокирования со стороны тех, кто иногда хочет подождать. Этим принципом руководствуются Эстония, Латвия и Литва со времени своего присоединения к Шенгенской зоне и евро, и этот принцип помещает их сейчас в самое сердце Евросоюза".

Французский лидер также отметил, что обострение международной напряженности требует еще более тесного сотрудничества между Францией и странами Балтии в сфере обороны. 

"Выбор в пользу Европы, который вы сделали, тем более важен в условиях сегодняшней исключительно беспокойной и неопределенной международной обстановки. Эта ситуация вынуждает нас продолжать теснейшее сотрудничество между нашими странами, в особенности в сфере безопасности и обороны", - сказал французский лидер.

Как подчеркнул Макрон, Париж давно оказывает странам Балтии содействие в рамках Североатлантического альянса, а они принимают участие в зарубежных операциях французской армии в Африке. "Франция - вы знаете об этом - поддерживает вас, внося свой вклад в программу Балтийского воздушного патрулирования, а также в рамках миссии передового присутствия НАТО, а вы поддерживаете нас на африканских театрах военных действий", - отметил он.

В Париже Макрон, Вейонис, Грибаускайте и Кальюлайд встретились за обедом, после чего отправились в Музей Орсе, где открыли выставку прибалтийских художников начала ХХ века.

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Персоны
Вейонис, Раймондс Кальюлайд, Керсти Макрон, Эмманюэль Грибаускайте, Даля
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