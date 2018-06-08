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Маккейн назвал предложение Трампа вернуть Россию в G8 "проявлением почтения к противнику"

Международная панорама
8 июня, 20:55 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, июня. /ТАСС

Как заявил сенатор, президент США "с презрением относится" к странам, разделяющим американские ценности

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Джон Маккейн

Джон Маккейн

© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец, один из старейших законодателей США Джон Маккейн в пятницу подверг критике предложение президента Дональда Трампа расширить формат G7 до G8, вновь пригласив в него Россию. Законодатель считает это "проявлением почтения к противнику".

"Президент по непонятным причинам продемонстрировал по отношению к нашим противникам почтение и уважение, которые нужно приберечь для наших ближайших союзников", - говорится в заявлении Маккейна, опубликованном на его сайте. По мнению сенатора, нынешний американский лидер "с презрением относится" к странам, разделяющим американские ценности. "Это антитеза так называемого принципиального реализма и верная дорога к ослаблению лидерства Америки в мире", - резюмировал Маккейн.

Трамп ранее перед тем, как отправиться на саммит Группы семи в Канаду, заявил, что "Россия должна быть на этой встрече". По его мнению, РФ нужно дать возможность вернуться в этот формат.

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