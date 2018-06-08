Reuters: лидеры G7 вряд ли примут декларацию по итогам саммита

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 8 июня. /ТАСС/. Лидеры Группы семи вряд ли примут общее заявление по итогам саммита в Канаде из-за недостатка консенсуса между ними. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официальные источники в делегациях нескольких стран, принимающих участие в саммите G7 в городе Ла Мальбе в канадской провинции Квебек.

По словам источников в делегациях нескольких стран, принимающих участие во встрече, разногласия между лидерами так серьезны, что достижение согласия между ними относительно финального коммюнике практически невозможно. По итогам встречи с заключительным заявлением выступит правительство Канады как страны - организатора саммита, отметили источники.

Reuters напоминает, что между участниками саммита Группы семи существуют серьезные разногласия по вопросам торговли.

Саммит пройдет 8-9 июня. В состав "Большой семерки" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.