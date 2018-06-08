Байден подверг критике предложение Трампа дать России возможность вернуться в G7

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Экс-вице-президент США Джо Байден заявил в пятницу, что высказывания президента США Дональда Трампа о присоединении России к Группе семи "не имеют смысла".

"Россия нарушила наш суверенитет путем подрыва выборов и осуществляет атаки на диссидентов за рубежом, - утверждал Байден в Twitter. - Тем не менее наш президент хочет вознаградить его [президента РФ] местом за столом переговоров, но при этом отталкивает наших ближайших демократических союзников. Это не имеет смысла".

Перед отлетом на саммит "Большой семерки" в Канаду Трамп заявил, что "Россия должна быть на этой встрече". По его мнению, РФ нужно дать возможность вернуться в этот формат.

"Нравится вам это или нет, это может быть неполиткорректно, но нам нужно управлять миром. И на G7, которая была G8, они выкинули Россию. Они должны дать России вернуться, потому что Россия должна быть за столом переговоров", - резюмировал Трамп.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годах. После присоединения России объединение получило название Группа восьми. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом организация приняла решение вернуться к формату "семерки".