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Reuters: Меркель не исключает, что коммюнике по итогам саммита G7 не будет

Международная панорама
8 июня, 23:00 дата обновления: 8 июня, 23:24 UTC+3 ЛА МАЛЬБЕ /Канада/ 8, июня. /ТАСС

В числе разногласий с США канцлер Германии назвала торговую и климатическую политику Вашингтона

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ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 8 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила возможность того, что коммюнике по итогам саммита Группы семи в Канаде принято не будет. Об этом она заявила журналистам на полях двухдневной встречи на высшем уровне, начавшейся в пятницу в курортном городе в провинции Квебек.

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Меркель отметила, что слишком рано говорить, примут ли лидеры совместное коммюнике, пишет агентство Reuters. Она констатировала, что тот факт, что у них это не получится, будет честным признанием того, что достичь соглашения не удастся. "На мой взгляд, это было бы знаком честности, знаком того, что при наличии открытой дискуссионной культуры мы, однако, не смогли достичь единства по всем вопросам", - в свою очередь, приводит ее слова агентство DPA.

"Нехорошо просто взять и склеить разногласия, - указала канцлер. - Поэтому я сказала бы, что честнее признать различия во мнениях и продолжать работать над их преодолением, чем делать сейчас вид, как будто все в порядке". В числе разногласий с США Меркель назвала торговую и климатическую политику Вашингтона.

"В любом случае, на мой взгляд, важно, чтобы мы не откатились назад в том, что касается договоренностей, которые мы приняли в прошлом году", - добавила канцлер.

Ранее ряд экспертов не исключил, что традиционное итоговое коммюнике согласовано на этот раз не будет. Как признал в пятницу председатель Совета ЕС Дональд Туск, саммит будет сложным по причине расхождений с президентом США Дональдом Трампом по таким темам, как Парижское соглашение по климату и сделка по ядерной программе Ирана, из которых глава Белого дома решил выйти, а также введенных им пошлины на сталь и алюминий из ЕС и Канады.

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Саммит G7 в Канаде Ситуация вокруг Ирана
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