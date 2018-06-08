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Глава МИД Канады: G7 полностью поддерживает Трампа перед саммитом в Сингапуре

Международная панорама
8 июня, 23:19 дата обновления: 8 июня, 23:41 UTC+3

Ранее президент США сообщил, что все приготовления к встрече завершены

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ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 8 июня. /ТАСС/. Лидеры G7 выразят единодушную поддержку президенту США Дональду Трампу перед его поездкой в Сингапур на переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявила глава канадского МИД Христя Фриланд на пресс-конференции в пятницу на полях саммита G7.

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"У нас есть хорошая возможность поговорить с президентом Трампом перед его поездкой [в Сингапур на переговоры по КНДР] и выразить ему нашу поддержку", - сказала она.

Первый в истории американо-северокорейский саммит пройдет, как ожидается, 12 июня в Сингапуре. На нем главы двух государств должны будут обсудить перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В четверг Трамп заявил, что все приготовления к саммиту завершены. Он также не исключил подписания договора об окончании Корейской войны 1950-1953 годов по итогам встречи.

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Темы
Саммит G7 в Канаде Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Фриланд, Христя
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