Глава МИД Канады: G7 полностью поддерживает Трампа перед саммитом в Сингапуре

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 8 июня. /ТАСС/. Лидеры G7 выразят единодушную поддержку президенту США Дональду Трампу перед его поездкой в Сингапур на переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявила глава канадского МИД Христя Фриланд на пресс-конференции в пятницу на полях саммита G7.

"У нас есть хорошая возможность поговорить с президентом Трампом перед его поездкой [в Сингапур на переговоры по КНДР] и выразить ему нашу поддержку", - сказала она.

Первый в истории американо-северокорейский саммит пройдет, как ожидается, 12 июня в Сингапуре. На нем главы двух государств должны будут обсудить перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В четверг Трамп заявил, что все приготовления к саммиту завершены. Он также не исключил подписания договора об окончании Корейской войны 1950-1953 годов по итогам встречи.