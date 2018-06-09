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Министр обороны Турции заявил, что С-400 не представляют угрозы для вооружения НАТО

Международная панорама
9 июня, 21:47 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 9, июня. /ТАСС

Нуреттин Джаникли также отметил, что Анкара ожидает со стороны Вашингтона честного выполнения своих обязательств в вопросе поставок F-35

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АНКАРА, 9 июня. /ТАСС/. Зенитные ракетные системы С-400, которые Турция приобретает у России, не представляют каких-либо угроз для НАТО. Об этом, как сообщило в субботу Анатолийское агентство, заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли в Брюсселе по итогам переговоров со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом.

"Соединенные Штаты переживают, что радары С-400 могут передавать данные об [истребителях пятого поколения] F-35 и других вооружениях НАТО. В связи с этим многие сенаторы выступают против покупки Турцией этих систем. Мы объяснили, что никаких угроз нет и не будет, гарантировали, что С-400 не будут создавать каких-либо угроз для вооружения НАТО. С-400 будут поставлены и взяты на вооружение Турцией, поэтому никаких дискуссий на этот счет быть не может", - сказал он.

Джаникли также сообщил, что Турция ожидает со стороны США честного выполнения своих обязательств в вопросе поставок F-35. "Отношение [США] заставило нас обратиться к другим сторонам для покупки систем ПВО, так что соглашение по С-400 [с РФ] нужно рассматривать именно с этой точки зрения. Если и в вопросе F-35 будет принято решение, противоречащее нашему соглашению по их поставкам, то мы будем вынуждены искать выход их этой ситуации, это наше право", - подчеркнул глава минобороны Турции.

Палата представителей Конгресса США 25 мая приняла законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год. Он лишает министра обороны возможности одобрить поставку Турции американского оружия без предоставления специального доклада, касающегося покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Турция заявляла о намерении закупить более 100 истребителей F-35A. Предлагаемая американскими законодателями мера может серьезно помешать этому контракту.

Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил 25 мая, что страна может принять меры против США, если Вашингтон откажется поставить Анкаре F-35.

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