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Мэй: страны G7 готовы при необходимости принять новые ограничительные меры против России

Международная панорама
10 июня, 0:34 дата обновления: 10 июня, 1:08 UTC+3

Премьер Великобритании отметила, что РФ не может "полностью имплементировать минские соглашения на Украине"

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ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 10 июня. /ТАСС/. Страны G7 готовы при необходимости принять дополнительные ограничительные меры против России. Об этом заявила в субботу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по завершении саммита G7 в Канаде.

Глава британского правительства сказала, что приветствует "признание со стороны G7 необходимости сохранения санкций против РФ с связи с неспособностью России полностью имплементировать минские соглашения на Украине".

"Мы договорились быть готовыми к тому, чтобы принять дополнительные ограничительные меры против России, если это будет необходимо", - добавила она.

Кроме того, как утверждала Мэй, "вмешательство из-за рубежа" в британские "демократические институты и процессы и иные формы злонамеренных действий со стороны государства представляют стратегическую угрозу" для разделяемых королевством ценностей и интересов. По ее словам, "недавние события продемонстрировали объединенный ответ со стороны международного сообщества, чтобы направить четкое послание, что с такими злонамеренными действиями никогда нельзя мириться".

Британский премьер сообщила на пресс-конференции, что страны G7 "договорились о новом механизме быстрого реагирования для борьбы с растущей угрозой", о том, что следует сохранять международные нормы против применения химического оружия, а также о том, чтобы "расширить возможности Организации по запрещению химического оружия по возложению ответственности [на другие стороны] за нападения с использованием химического оружия".

В неформальное объединение G7 или "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

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Саммит G7 в Канаде Кризис на Украине
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