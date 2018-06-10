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Си Цзиньпин: ШОС стала сильнее с расширением числа постоянных членов организации

Международная панорама
10 июня, 4:53 UTC+3 ЦИНДАО /Китай/ 10, июня. /ТАСС

По словам председателя КНР, страны региона и международное сообщество возлагают на Шанхайскую организацию сотрудничества большие надежды

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Председатель КНР Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин

© Thomas Peter/Pool Photo via AP

ЦИНДАО /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала сильнее после присоединения к организации Индии и Пакистана. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии в Циндао 18-го заседания Совета глав государств-членов ШОС в узком составе с участием лидеров восьми стран организации.

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"Наше заседание проводится впервые в таком формате после расширения ШОС с участием руководителей всех восьми государств-членов. Саммит имеет историческое значение. С расширением состава постоянных членов организации мы стали еще крепче и сильнее", - сказал Си Цзиньпин, особо поприветствовав Индию и Пакистан, которые впервые принимают участие в саммите ШОС в качестве полноправных членов организации.

По его словам, страны региона и международное сообщество возлагают на ШОС большие надежды. "Мы несем все большую ответственность за обеспечение стабильности и безопасности, а также содействие развитию и процветанию в регионе", - указал председатель КНР.

"Китай готов вместе с членами организации в рамках сегодняшнего заседания подытожить опыт развития, проанализировать ситуацию в регионе и в мире, наметить перспективы сотрудничества, а также будет стремиться к обеспечению устойчивого и долгосрочного развития ШОС", - резюмировал он перед началом заседания.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также региональная антитеррористическая структура в Бишкеке.

В структуре ШОС есть также страны-наблюдатели: Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия. Предусмотрен и механизм партнеров по диалогу, в который сейчас входят Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

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