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Bloomberg: Трамп хочет побеседовать с Ким Чен Ыном один на один перед началом саммита

Международная панорама
10 июня, 5:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, июня. /ТАСС

Вместе с лидерами США и КНДР в помещении в тот момент будут находиться только переводчики, отмечает агентство

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ТАСС, 10 июня. Президент США Дональд Трамп намерен в самом начале саммита в Сингапуре провести краткую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном один на один. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на американских официальных лиц, знакомых с планами подготовки встречи.

По данным источников агентства, Трамп планирует в самом начале переговоров кратко побеседовать с Ким Чен Ыном с глазу на глаз без присутствия других членов делегаций двух стран. Вместе с ними в комнате в этот момент будут находиться только переводчики.

Лишь затем к двум лидерам присоединятся их ближайшие помощники, пишет Bloomberg. Со стороны президента США в число таких лиц будут входить, в частности, госсекретарь Майкл Помпео и помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Как отмечает агентство, представителям Белого дома было сказано, что в саммите также примет участие Ким Ё Чжон, младшая сестра Ким Чен Ына.

Встреча начнется во вторник 09:00 по сингапурскому времени (04:00 мск) и, по словам американских источников, ее планируется завершить вечером в тот же день. Как они отмечают, саммит вряд ли продолжится в среду. Если все пройдет хорошо, ожидается, что стороны могут выступить с совместным заявлением, пишет агентство.

В субботу, выступая на саммите Группы семи в Канаде, Трамп заявил, что ему "уже на первых минутах переговоров станет ясно, приведут ли они к желаемому результату". Как отметил президент США, он это "сразу почувствует". По словам Трампа, он прервет встречу, если решит, что Ким Чен Ын не настроен вести "серьезные переговоры".

Самолет с президентом США на борту, как ожидается, приземлится в Сингапуре в воскресенье вечером по местному времени. Встреча лидеров КНДР и США пройдет во вторник в отеле Capella, расположенном на острове Сентоса.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Болтон, Джон Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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