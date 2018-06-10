Рашид Алимов: саммит в Циндао стал для ШОС рубежным

ЦИНДАО /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стал для нее рубежным. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь объединения Рашид Алимов, отвечая на вопросы ТАСС.

"Саммит ШОС стал для нашей организации рубежным, он открыл новый формат ее работы в составе лидеров восьми государств-членов, - сказал он. - Показательно, что в прозвучавших в ходе состоявшихся заседаний в узком и расширенном составе заявлениях неизменно подчеркивалась приверженность государств-членов принципам "шанхайского духа", добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, решимость твердо и последовательно развивать многопрофильное взаимодействие в рамках ШОС. Это продемонстрировало единство ШОС, сплоченность государств-членов в решении общих задач".

"Саммит стал действительно крупным политическим событием, подвел итоги года китайского председательства в ШОС, в рамках которого было проведено около двухсот мероприятий различных уровней и форматов. Это большой вклад в укрепление и расширение сотрудничества в рамках ШОС", - отметил генсек. Он также напомнил, что на полях саммита состоялось множество различных двусторонних встреч, которые позволили главам государств также обсудить текущие вопросы, сверить часы по темам, представляющим взаимный интерес.

Главным политическим документом саммита, продолжил Алимов, стала Циндаоская декларация Совета глав государств - членов ШОС, в которой "отражены консолидированные подходы государств-членов по актуальным вопросам региональной и глобальной политики, а также представлено общее видение дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках объединения".

Отвечая на вопрос о претворении в жизнь принципов "шанхайского духа", добрососедства и взаимовыгодного партнерства, Алимов сказал, что на саммите был принят План действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств - членов ШОС, подписанного в 2007-м и вступившего в силу в 2012 году. Этот договор, по его словам, наряду с Хартией "является главным политико-юридическим скрепом ШОС, определяющим ее философию и облик на долгосрочную перспективу, на весь период существования организации". В Плане действий отражены 99 практических мероприятий в сфере политики и безопасности, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также по международному сотрудничеству и взаимодействию в области институционального развития организации. В нем также определены компетентные органы, ответственные за реализацию каждого мероприятия, и указаны конкретные сроки их проведения.

Сотрудничество в борьбе с терроризмом

Саммит Шанхайской организации сотрудничества придал новый импульс развитию взаимодействия в борьбе с терроризмом, сообщил Рашид Алимов.

"В ходе заседания Совета глав государств - членов ШОС, - сказал он, - была принята Программа сотрудничества государств - членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы". Координирует эту многоплановую комплексную работу Региональная антитеррористическая структура ШОС. В рамках реализации предыдущих программ проводимая работа позволила достичь значительных результатов в противодействии терроризму на пространстве ШОС, констатировал Алимов.

"Программа сотрудничества по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы направлена на укрепление взаимодействия по выявлению, предупреждению и пресечению проявлений терроризма, сепаратизма и экстремизма на территориях государств - членов ШОС, устранению причин и условий возникновения и распространения "трех зол", а также противодействию распространению их идеологии и пропаганде. Государства - члены ШОС продолжат осуществлять противодействие финансированию любых форм терроризма, сепаратизма и экстремизма, проводить антитеррористические учения и работать по другим направлениям организационно-практической деятельности", - подчеркнул генсек.

В частности, продолжил он, реализация программы будет направлена на совершенствование правовых основ сотрудничества, а также развитие и гармонизацию законодательств в данной области, повышение эффективности взаимодействия компетентных органов государств - членов. Большое внимание в программе уделено антитеррористическому сотрудничеству стран ШОС в международно-правовой, информационно-аналитической и научно-методической сферах, а также по вопросам кадрового и материально-технического обеспечения деятельности по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Принятие и реализация программы, сказал Алимов, будет содействовать укреплению международного антитеррористического сотрудничества в целом. Документ призван укрепить потенциал стран по предотвращению терроризма, как это рекомендует Глобальная контртеррористическая стратегия ООН.

Борьба с наркотиками

Лидеры, по словам Алимова, утвердили дорожную карту практического взаимодействия в области борьбы с наркотиками - Антинаркотическую стратегию государств - членов ШОС на последующие пять лет. "Это решение выводит антинаркотическое сотрудничество в рамках ШОС на качественно новый уровень. К сожалению, государства - члены ШОС сегодня являются транзитными странами и странами - потребителями опиоидов, исходящих с территории Афганистана. Руководители антинаркотических ведомств государств - членов ШОС договорились активизировать дальнейшее взаимодействие в борьбе с наркоугрозой", - указал он.

Генсек напомнил, что Антинаркотическая стратегия до 2023 года - вторая в истории ШОС. Одним из главных результатов реализации первой Антинаркотической стратегии, которая была принята в 2011 году в Астане, стала как раз разработка Концепции ШОС по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами.

"Трудно оставить без внимания достижения в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков государств - членов ШОС за период действия документа. Напомню, что за 2011-2016 годы только шестью государствами - членами организации было изъято 69 т героина, 17,5 т опиума, 349 т марихуаны и 28 т гашиша, чему, несомненно, способствовала принятая Антинаркотическая стратегия", - сказал Алимов.

Согласно Антинаркотической стратегии на 2018-2023 годы, продолжил он, государства - члены будут наращивать комплексные усилия по реализации мер, направленных на сокращение масштабов незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров, а также злоупотребления наркотиками.

"Особое внимание уделяется противодействию наркоугрозе, исходящей с территории Афганистана. Также предусмотрены меры по противодействию распространению новых видов психоактивных веществ и наркотических средств. Будет укрепляться международное сотрудничество, прежде всего взаимодействие с Управлением ООН по наркотикам и преступности", - отметил генсек. По его словам, одной из важных сфер антинаркотического сотрудничества в рамках ШОС является совместная работа по снижению спроса на наркотики, а результатом взаимодействия в этой области стало принятие лидерами государств - членов на саммите в Циндао Концепции ШОС по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами.

"Этот документ представляет собой ряд значимых рекомендаций для формирования эффективной национальной системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами. Это целостный взаимосвязанный комплекс стратегий и интервенций, основанных на научных доказательствах. Концепция учитывает сложное взаимодействие факторов, которые обуславливают уязвимость детей, молодежи и взрослых перед злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами", - сказал Алимов, отметив, что ШОС также выступает за предупреждение потребления наркотических средств и психотропных веществ и зависимости от них.

Роль молодежи в странах ШОС

Молодое поколение стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества становится залогом обеспечения региональной и международной безопасности, добавил Рашид Алимов.

"На фоне динамично меняющихся процессов глобализации вопросы всестороннего развития молодого поколения продолжают оставаться одной из приоритетных задач ШОС, - сказал он по окончании саммита организации в Циндао. - В этих условиях молодежь государств - членов рассматривается в качестве прочной опоры как в сфере социально-экономического развития государств в частности, так и в укреплении национальной, региональной и международной безопасности в целом".

По словам Алимова, он чувствует особое удовлетворение по поводу принятия Программы действий ШОС по реализации положений Совместного обращения глав государств - членов ШОС к молодежи и считает этот документ "бесценным вкладом лидеров стран - участниц в будущее организации". "Как известно, с инициативой активизировать молодежную политику ШОС, придать ей новую динамику и обогатить содержание выступил на саммите в Астане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Принятые документы открыли новую страницу развития сотрудничества в области молодежной политики государств - членов", - заявил генсек.

Он напомнил, что, согласно определению ООН, термин "молодежь" применим к людям в возрасте от 15 до 24 лет. Таким образом на пространстве ШОС, где проживает свыше 3 млрд человек, каждый пятый - представитель молодого поколения.

"Но не только числом молодежи определяется ее роль в обществе. Интеллектуальный потенциал юношей и девушек, смелость идей и энтузиазм особо необходимы для процветания региона ШОС. Молодое поколение вносит весомый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества и расширение диалога культур между народами государств - членов организации", - подчеркнул Алимов.

Результат превзошел ожидания

Он также выразил уверенность в том, что многосторонние договоренности, достигнутые на саммите в Циндао, благоприятно отразятся на взаимодействии государств - членов объединения в области экономики и политики, а также культуры и безопасности.

"Итоги почти годовой совместной работы восьми стран организации под председательством китайской стороны превзошли все самые смелые ожидания, - отметил генсек по окончании форума. - Представителям государств - членов ШОС, работая плечом к плечу, удалось к состоявшемуся Циндаоскому саммиту подготовить 22 очень значимых по своей роли документа, которые направлены на углубление сотрудничества государств - членов организации в политической, торгово- экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности".

Он добавил, что 17 документов были приняты главами государств, четыре документа - министрами, еще один меморандум о сотрудничестве между Секретариатом организации и ЮНЕСКО подписан генеральным секретарем ШОС.

Как подчеркнул Алимов, статистические данные наглядно демонстрируют, что с каждым годом результативность совместной работы представителей государств - членов организации поступательно повышается, расширяется взаимопонимание и сплоченность объединения. Всего же по итогам анализа правовой базы ШОС было выявлено, что до 8 июня 2018 года в рамках объединения принято около 850 политико-правовых документов.

Пожелания преемнику

Выступая на заседании Совета глав государств - членов ШОС в расширенном формате, Алимов пожелал успехов своему будущему преемнику - представителю Узбекистана Владимиру Норову.

"31 декабря завершается моя миссия в качестве генерального секретаря ШОС. Для меня было большой честью, особой привилегией и огромной ответственностью участвовать в реализации начертанных вами масштабных планов по развитию ШОС - организации нового типа", - заявил он. Алимов поблагодарил участников саммита за доверие, всестороннюю помощь и поддержку.

"Хотел бы пожелать успехов на этом ответственном посту будущему генеральному секретарю Владимиру Норову, кандидатура которого представлена на утверждение Совета глав государств", - сказал Алимов.

Кандидатура Норова была вынесена на утверждение Совета глав государств - членов ШОС Советом министров иностранных дел стран ШОС. Ему предстоит занимать эту должность в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.