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Алимов: ШОС приветствует объявленное накануне перемирие в Афганистане

Международная панорама
10 июня, 10:10 UTC+3 ЦИНДАО ЦИНДАО 10, июня. /ТАСС

Генсек ШОС напомнил, что развитие обстановке в Афганистане находится "под пристальным вниманием организации"

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ЦИНДАО, 10 июня. /ТАСС/. Государства-члены приветствовали объявленное накануне перемирие в Афганистане. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в воскресенье генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

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"На саммите ШОС государства-члены приветствовали объявленное накануне перемирие в Афганистане, - сказал Алимов. - Полагаю, что остановка кровопролития в священные для мусульманской уммы дни послужит для всех хорошим стимулом и поводом вновь задуматься о мирном будущем Афганистана".

"Выражаю общую надежду на то, что перемирие не будет кратковременным, а выступит катализатором мирного процесса. Мир и стабильность откроют многострадальному афганскому народу путь к процветанию", - заявил генсек ШОС. Он напомнил, что Афганистан с 2012 года является наблюдателем при ШОС и развитие обстановки в этой стране "неизменно находится под пристальным вниманием организации".

"Безусловно, афганская проблематика была в числе тем, обсуждавшихся в ходе саммита ШОС", - отметил Алимов. В частности, по его словам, государства-члены выразили поддержку усилиям правительства и народа Афганистана, направленным на обеспечение безопасности, экономическое развитие страны, противостояние терроризму, экстремизму и наркопреступности.

"Лидеры стран ШОС считают, что установление мира и стабильности в Афганистане, его экономическое восстановление будут способствовать безопасности и устойчивому развитию региона в целом. В этом контексте была подчеркнута безальтернативность урегулирования ситуации в Афганистане путем политического диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев. ШОС призывает к наращиванию сотрудничества при центральной координирующей роли ООН в целях стабилизации и развития этой страны", - сказал генсек ШОС.

Также на саммите отметили практические шаги ШОС на афганском направлении. Возобновление работы Контактной группы "ШОС - Афганистан" (Москва, 11 октября 2017 года и Пекин, 28 мая 2018 года), в частности, призвано способствовать дальнейшей активизации работы механизмов диалога и сотрудничества по афганскому урегулированию, включая Московский формат консультаций. В этих целях на саммитеподписали Протокол Шанхайской организации сотрудничества и Исламской Республики Афганистан о контактной группе "ШОС-Афганистан".

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Саммит ШОС в Циндао Шанхайская организация сотрудничества
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