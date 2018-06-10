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Президент Азербайджана уверен в успешном и динамичном развитии отношений с Россией

Международная панорама
10 июня, 11:16 UTC+3 БАКУ БАКУ 10, июня. /ТАСС

Ильхам Алиев отметил развитие двусторонних отношений в политической, экономической, энергетической, военно-технической и гуманитарной сферах

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БАКУ, 10 июня. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье верительные грамоты нового чрезвычайного и полномочного посла России в стране Михаила Бочарникова. Об этом сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

"Президент Алиев отметил успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в политической, экономической, энергетической, военно-технической, гуманитарной сферах. Он подчеркнул, что оценивает эти отношения как стратегическое партнерство", - говорится в сообщении. Алиев выразил уверенность в том, что "двусторонние связи будут успешно и динамично развиваться и в будущем".

В свою очередь Бочарников заявил, что ему поручено "в период деятельности в качестве посла прилагать усилия, направленные на еще большее укрепление связей с Азербайджаном". "В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией", - отмечается в сообщении.

Бочарников был назначен главой российского диппредставительства РФ в Баку в конце мая нынешнего года. Он сменил на этом посту Владимира Дорохина, который был послом России в Азербайджане с 2009-го по ноябрь 2017 года. Ранее Бочарников являлся чрезвычайным и полномочным послом России в Казахстане.

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