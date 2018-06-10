Reuters: Ким Чен Ын покинет Сингапур спустя несколько часов после встречи с Трампом

СИНГАПУР, 10 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует покинуть Сингапур во вторник в 14:00 по местному времени (09:00 мск) спустя всего пять часов после запланированного начала встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

Как заявил его собеседник, принимавший участие в планировании поездки лидера КНДР, таков предварительный распорядок визита.

Ким Чен Ын прибыл в Сингапур в воскресенье. Его встреча с Трампом запланирована на 09:00 по местному времени (04:00 мск) 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса.