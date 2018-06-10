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Reuters: Ким Чен Ын покинет Сингапур спустя несколько часов после встречи с Трампом

Международная панорама
10 июня, 13:48 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 10, июня. /ТАСС

Переговоры запланированы на 12 июня, они начнутся в 09:00 по местному времени

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СИНГАПУР, 10 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует покинуть Сингапур во вторник в 14:00 по местному времени (09:00 мск) спустя всего пять часов после запланированного начала встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

Как заявил его собеседник, принимавший участие в планировании поездки лидера КНДР, таков предварительный распорядок визита.

Ким Чен Ын прибыл в Сингапур в воскресенье. Его встреча с Трампом запланирована на 09:00 по местному времени (04:00 мск) 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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